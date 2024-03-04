قبلي: "ريحة رمضان" معرض للتعريف وتسويق منتوجات عدد من الحرفيات المختصات في صنع الاكلات التقليدية والحلويات

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نظم فرع قبلي للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، صباح اليوم الاثنين، بساحة الشهداء وسط المدينة، معرض "ريحة رمضان" لفائدة الحرفيات المختصات في صنع الاكلات والحلويات التقليدية.



واوضحت رئيسة الفرع لمياء رحيم لصحفي "وات" ان معرض "ريحة رمضان" يعتبر باكورة انشطة المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع بالجهة، وهو يشهد مشاركة 15 حرفية من مختلف معتمديات الولاية، وذلك الى غاية يوم 6 مارس الجاري، بهدف الاسهام في تسويق المنتوج الحرفي للعارضات والتعريف بما تزخر به الولاية من صناعات تقليدية خاصة في مجال الاكلات او المواد الاولية المستعملة في تحضيرها او في صنع الحلويات بمختلف انواعها

واضافت ان تنظيم هذه التظاهرة له بعدين اساسيين، التعريف بصغار الحرفيات والمساعدة على تجاوز اكبر اشكالية تعترض الحرفيين بالمنطقة وهي تسويق المنتوج، واشارت الى ان فرع قبلي للمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، يعمل على مزيد الاحاطة بالمراة الحرفية سواء عبر اشراكها في معارض او من خلال سلسلة من الدورات التكوينية وورشات العمل التي تساعدها على تجاوز الاشكاليات التي قد تعترضها .



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ومن ناحيته، اكد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية عبد الكريم معالي لصحفي "وات" ان المعرض يثمن الاكلة التقليدية التى تعتبر من المجالات الجديدة التي انضافت لمنظومة احصائيات الصناعات التقليدية، حيث توجد الكثير من الحرفيات المختصات في صناعة الاكلات او مكوناتها، كما انه مجال يشهد اقبالا متزايدا، وهو ما دفع الى الخروج بهذا القطاع من طوره التقليدي الى الطور التنموي، لتمكين الحرفيات من الحصول على بعض الامتيازات والقروض التي تساعدهن في احداث موارد رزق تحسن من دخل العائلة وتحافظ على الهوية

وعبرت اغلب الحرفيات المشاركات في هذا المعرض عن املهن في تكرار مثل هذه التظاهرات الجهوية، مع تمكينهن من مزيد المشاركة في المعارض الوطنية من اجل ضمان فرص اكبر للتعريف بمنتوجاتهن وتسويقها وهو ما يساعدهن في المحافظة على مشاريعهن وتكبيرها

ومن ناحيته، اكد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية عبد الكريم معالي لصحفي "وات" ان المعرض يثمن الاكلة التقليدية التى تعتبر من المجالات الجديدة التي انضافت لمنظومة احصائيات الصناعات التقليدية، حيث توجد الكثير من الحرفيات المختصات في صناعة الاكلات او مكوناتها، كما انه مجال يشهد اقبالا متزايدا، وهو ما دفع الى الخروج بهذا القطاع من طوره التقليدي الى الطور التنموي، لتمكين الحرفيات من الحصول على بعض الامتيازات والقروض التي تساعدهن في احداث موارد رزق تحسن من دخل العائلة وتحافظ على الهويةوعبرت اغلب الحرفيات المشاركات في هذا المعرض عن املهن في تكرار مثل هذه التظاهرات الجهوية، مع تمكينهن من مزيد المشاركة في المعارض الوطنية من اجل ضمان فرص اكبر للتعريف بمنتوجاتهن وتسويقها وهو ما يساعدهن في المحافظة على مشاريعهن وتكبيرها