سليانة: رفع 96 مخالفة اقتصادية خلال شهر فيفري المنقضي

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رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بولاية سليانة، 96 مخالفة اقتصادية، أمنها 44 فريقا مشتركا خلال القيام ب1561 زيارة تفقد في شهر فيفري المنقضي، وفق المدير الجهوي للتجارة بسليانة قيس اليزيدي.



وبين اليزيدي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المخالفات توزعت الى 34 مخالفة فى مجال بالخضر والغلال، و26 مخالفة بالمواد الغذائية، و11 مخالفة فى قطاع اللحوم والسمك ومثلها بالفواكه الجافة و14 مخالفة مختلفة، لافتا الى أنه تم خلال نفس الفترة حجز 829 علبة تبغ ونفة و32 قطعة مواد تجميل

وذكر اليزيدي أن التزويد شهد خلال هذه الفترة "نسقا عاديا"، حيث لم يتم تسجيل أي نقص باستثناء مادتي السميد المدعم والسكر، حيث تواصل تسجيل نقص في مادة السميد خلال شهر فيفري وقد عملت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة والمطاحن وتجار الجملة للمواد الغذائية العامة والسلط الجهوية والمحلية على تدارك النقص لتبلغ الكميات الواردة على الجهة 744 طنا، فضلا عن 88 طنا من مادة الفرينة الرفيعة، وبين أنه تم تزويد مخابز الجهة ب11174 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة، إضافة الى كميات استثنائية قدرت ب995 قنطارا.



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وقال في سياق أخر، ان المخزونات المتوفرة لشهر رمضان (مطلع الاسبوع المقبل) تعتبر "مرضية"، خاصة مع تزامن الفترة مع ذروة الإنتاج، باستثناء بعض الضغوطات في قطاع اللحوم الحمراء التي تعرف تراجعا في التزويد وارتفاعا في الأسعار

وذكر أن برنامج المراقبة سيرتكز خلال الفترة القادمة على حسن تزويد الجهة بالمواد المدعمة خاصة الفرينة والسكر والقهوة و السميد، وتشديد المراقبة على مادة السكر العائلي، الى جانب مواصلة التنسيق مع جميع الأطراف المعنية استعدادا لشهر رمضان