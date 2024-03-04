بطولة الرابطة 1 - مرحلة التتويج - برنامج وحكام الجولة الاولى

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في ما يلي برنامج وحكام مقابلات الجولة الاولى من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الثلاثاء 5 والاربعاء 6 مارس الجاري بداية من الساعة الخامسة مساء



الثلاثاء 5 مارس 2024

في ملعب رادس



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الترجي الرياضي - الملعب التونسي الحكم / امير لوصيف



الاربعاء 6 مارس 2024

في ملعب بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي الحكم / محرز المالكي



في ملعب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي - النادي الافريقي الحكم / يسري بوعلي