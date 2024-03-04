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بطولة الرابطة 1 - مرحلة التتويج - برنامج وحكام الجولة الاولى

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Publié le Lundi 04 Mars 2024 - 12:24 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي برنامج وحكام مقابلات الجولة الاولى من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الثلاثاء 5 والاربعاء 6 مارس الجاري بداية من الساعة الخامسة مساء

الثلاثاء 5 مارس 2024
في ملعب رادس
...

الترجي الرياضي - الملعب التونسي الحكم / امير لوصيف

الاربعاء 6 مارس 2024
في ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي الحكم / محرز المالكي

في ملعب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي - النادي الافريقي الحكم / يسري بوعلي


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