بن عروس: تسجيل 390 مخالفة اقتصادية خلال شهري جانفي و فيفري الماضيين (المدير الجهوي للتجارة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>

قامت فرق المراقبة الاقتصادية ببن عروس، بإجراء 5358 زيارة ميدانية، أسفرت عن تسجيل 390 مخالفة اقتصادية، وذلك خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين وفق المدير الجهوي للتجارة يسري الدامرجي



وبين الدامرجي في تصريح لصحفية (وات)، أن المخالفات توزعت حسب القطاعات إلى 133 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و110 مخالفات في المواد الغذائية المؤطرة و14 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات و49 مخالفة في قطاع الفواكه الجافة والتبغ و22 مخالفة في قطاع الدواجن.

وأضاف ان هذه المخالفات شملت 118 مخالفة تتعلق بالترفيع والزيادة في الأسعار و34 مخالفة في مجال الفوترة و181مخالفة في عدم إشهار الأسعار و14 مخالفة في الامتناع عن البيع و3 مخالفات تتعلق بإخفاء واحتكار منتوجات وسلامتها و11 مخالفة في الميترولوجيا



...



وأوضح المدير الجهوي للتجارة انه تم خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين، حجز 2955 كغ من البرتقال و189 كغ من الموز و2000 كغ من المدلينة و52 كغ من الأرز و52 كغ من السكر و583 كغ من الفرينة و3455 لتر من الماء المعدني و6480 لتر من الحليب و750 كغ من القهوة .

وذكر ايضا أن الإدارة الجهوية ببن عروس، ضبطت برنامجا رقابيا خصوصيا بمناسبة شهر رمضان (خلال مارس الجاري) للرفع من درجة الجاهزية واليقظة وتعزيز التغطية الميدانية والحفاظ على انتظامية التزويد لمختلف المواد الغذائية ومقاومة الاحتكار والمضاربة وانفلات الأسعار.