كأس الكونفيدرالية الافريقية : نهضة بركان المغربي يضمن صدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز على الملعب المالي 3-0

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ضمن نهضة بركان صدارة المجموعة الرابعة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه الملعب المالي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما امس الأحد على أرضية الملعب البلدي ببركان لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل أهداف نهضة بركان كل من اللاعب السنغالي بول فاليري باسين (د37) ويوسف الزغودي (د86) ومحمد المرابط (د89).



وفي المباراة الثانية عن هذه المجموعة تعادل سيخوخون الجنوب إفريقي ضد ديابل نوار الكونغولي بدون أهداف.



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وكان نهضة بركان قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد عودته بالتعادل في الجولة السابقة من ميدان مضيفه سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي بصفر لمثله.

وفي نهاية الجولة السادسة، يحتل نهضة بركان المركز الأول برصيد 14 نقطة، متبوعا بفريق الملعب المالي بـ 10 نقاط، ثم سيخوخون بـ6 نقاط وفي المركز الأخير ديابل نوار الكونغولي بنقطتين.