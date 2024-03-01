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رابطة ابطال افريقيا - فوز شباب بلوزداد على ميدياما الغاني والاهلي المصري على يونغ افريكانز

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Publié le Vendredi 01 Mars 2024 - 21:20 قراءة: 0 د, 36 ث
      
فاز شباب بلوزداد على ضيفه ميدياما الغاني بنتيجة 3-0 اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية لحساب الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وسجل أهداف شباب بلوزداد عبد الرؤوف بن غيت (28) وليونيل امبا (42) ولامين جالو (84).
وفي اللقاء الآخر عن نفس المجموعة, فاز المتصدر الأهلي المصري على ضيفه يونغ آفريكانز بنتيجة 1-0 سجله حسين الشحات في الدقيقة 46.
جدير بالذكر أن الاهلي المصري ويونغ افريكانز ضمنا ترشحهما الى الدور ربع النهائي منذ الجولة الخامسة.
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الترتيب نقطة لعب
1. الأهلي المصري 12 6 تأهل لربع النهائي
2. يونغ افريكانز 8 6 تأهل لربع النهائي
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3. شباب بلوزداد 8 6 خرج من المنافسة
4. ميدياما الغاني 4 6 خرج من المنافسة


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