استبعاد روبليف من بطولة دبي للتنس لصراخه في وجه حكم الخط

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تقرر إقصاء الروسي أندريه روبليف اليوم الجمعة من مباراته أمام ألكسندر بوبليك بقبل نهائي ببطولة دبي للتنس بسبب صراخه في وجه حكم الخط خلال المجموعة الثالثة من المباراة.



وفي مباراة فوضوية اعترض خلالها اللاعبان على قرارات الحكام في عدد من النقاط، قرر الحكم الرئيسي إقصاء روبليف بداعي التصرف غير الرياضي، إذ قال حكم يتحدث اللغة الروسية إن اللاعب استخدم أحد الألفاظ النابية لدى صراخه في وجه حكم الخط. ونفى روبليف الادعاء قائلا إنه تحدث بالإنقليزية خلال المشادة.

وتقرر احتساب الفوز بالمباراة لصالح بوبليك الذي استعاد توازنه بعد الهزيمة في المجموعة الأولى وتقدم 6-7 و7-6 و6-5، رغم أنه قال إنه كان ليشعر بالسعادة إذا استمرت المباراة.



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وحقق بوبليك، لاعب قازاخستان المولود في روسيا والذي تربطه صداقة مع روبليف منذ الطفولة، التقدم في المجموعة الثالثة بعد أن كان متأخرا فيها 4-2.

وثار روبليف على الحكم أثناء تبادل طرفي الملعب بسبب اعتراضه على قراره باعتبار الكرة خرجت من الملعب.

Rublev was defaulted from his match against Bublik



He yelled in the line judges face bc of a call he didn’t agree with.



Andrey says he didn’t say any profanities to the line judge in Russian



Bublik says: “I’m okay to continue.”



Crazy ending… wow.

pic.twitter.com/wBinfhgB1a — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 1, 2024

وقام حكم آخر يتحدث الروسية بمواجهة اللاعب وبدا أنه يتهمه بتوجيه سباب لحكم الخط باللغة الروسية، وهو ما نفاه روبليف.

وبعد أخذ ورد، تقرر استبعاد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما من المباراة.

وبهذا يخفق روبليف في الوصول لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته في مباراة اللقب العام الماضي أمام دانييل ميدفيديف.

كذلك يخسر روبليف جائزته المالية في البطولة وكذلك النقاط التي كان من المفترض أن تضاف إلى رصيده في التصنيف العالمي.

ويلتقي ميدفيديف، المصنف الأول للبطولة، في الدور قبل النهائي، الفرنسي أوغو أومبير المصنف الخامس للبطولة. وحقق بوبليك، لاعب قازاخستان المولود في روسيا والذي تربطه صداقة مع روبليف منذ الطفولة، التقدم في المجموعة الثالثة بعد أن كان متأخرا فيها 4-2.وثار روبليف على الحكم أثناء تبادل طرفي الملعب بسبب اعتراضه على قراره باعتبار الكرة خرجت من الملعب.وقام حكم آخر يتحدث الروسية بمواجهة اللاعب وبدا أنه يتهمه بتوجيه سباب لحكم الخط باللغة الروسية، وهو ما نفاه روبليف.وبعد أخذ ورد، تقرر استبعاد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما من المباراة.وبهذا يخفق روبليف في الوصول لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته في مباراة اللقب العام الماضي أمام دانييل ميدفيديف.كذلك يخسر روبليف جائزته المالية في البطولة وكذلك النقاط التي كان من المفترض أن تضاف إلى رصيده في التصنيف العالمي.ويلتقي ميدفيديف، المصنف الأول للبطولة، في الدور قبل النهائي، الفرنسي أوغو أومبير المصنف الخامس للبطولة.