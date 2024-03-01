تونس تشارك في المهرجان العالمي للشباب في مدينة سوتشي الروسية

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تشارك تونس في المهرجان العالمي للشباب، الذي ينتظم في مدينة سوتشي الروسية خلال الفترة من 01 إلى 07 مارس الجاري.

وتشارك تونس ب 40 شابا يمثلون المنظمات والجمعيات علاوة على طلبة يدرسون في روسيا وإطارات شبابية.



ويُشار إلى أن الوفد الشبابي التونسي يتكوّن من ممثلين عن المجتمع المدني، من متطوعين وطلبة، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما.



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وكان الوفد الشبابي التونسي قد توجّه إلى روسيا الإتحادية يوم الثلاثاء الماضي، كسفراء لتونس في الخارج وكقوة شبابية ناعمة تدعم العلاقات الروسية التونسية وتعزز تقارب الرؤى، خاصة فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى إقامة علاقات دولية متينة بين الشباب المشارك، وإنشاء اتصالات فعّالة بين الشباب من بلدان العالم المشاركة مع تبادل الخبرات العلمية والمعرفية والثقافية.



ويحضر المهرجان العالمي للشباب 2024 ، وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وعدد هام من الوزراء وقادة المنظمات غير الحكومية الشبابية وممثلي أحزاب سياسية وديبلوماسيون شبّان.

ويهدف المهرجان العالمي للشباب الذي يشارك فيه ما يقارب ال 20 ألف شاب وشابة يمثلون أكثر من 180 دولة من العالم إلى تعزيز الأفكار حول عالم متعدد القطاعات وإنشاء نظام جديد للمعايير والشروط الدولية المتعددة الأطراف وإقامة علاقة ثقة بين الشباب في جميع أنحاء العالم.