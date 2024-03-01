بنزرت: عمليات بيضاء وانشطة مجددة للحماية المدنية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للحماية المدنية

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أحيت ولاية بنزرت، اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للحماية المدنية، ضمن موكب انتظم بمقر الإدارة المركزية للحماية المدنية ببنزرت وذلك تحت شعار " التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية "

وتضمن البرنامج الاحتفالي العامي لهذه السنة، عقب موكب تحية العلم على انغام النشيد الوطني، تقديم عرض لوسائل التدخل وتجهيزات النجدة والاسعاف العصرية والمتطورة ، وتقديم عروض تنشيطية لرياض الأطفال في مجال النجدة والاسعاف، علاوة على عرض لنشاط الإدارة الجهوية للحماية المدنية وجمعية التطوع ببنزرت، اعقبه حفل تكريم على شرف النوادي الرياضية للحماية المدنية والمشاركين في الموكب الاحتفالي،

كما تضمن البرنامج الاحتفالي في جانب هام منه تنفيذ ثلاث عمليات بيضاء في مجال النجدة والاسعاف والتدخلات الميدانية.

واشاد رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، لدى اشرافه على الموكب بالجاهزية العالية والحرفية الكبيرة لجنود الحماية المدنية ببنزرت، ودورهم المحوري في إنجاح مختلف اعمال وتدخلات اللجنة على مدار السنة، ومؤكدا الحرص على مزيد تعزيز قدراتهم اللوجستية وتوفير اقصى ظروف العمل الناجح لفائدتهم، علاوة على مزيد تعزيز وحدات التدخل القارة بالمنطقة الجنوبية للجهة .



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وافاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد كمال المليتي، بان عدد التدخلات الجملية للحماية المدنية بولاية بنزرت، بلغ خلال السنة المنقضية اكثر من 7500 تدخل ، من اسعاف ونجدة على الطرقات او الشريط الساحلي او في تامين القطاع الفلاحي والغابي والنسيج العمراني والمؤسساتي من الحرائق، علاوة على برامج العمل التوعوية والتحسيسية في المجال والموجهة لعموم المواطنين والنسيج الجمعياتي المتطوع والمؤسساتي ومختلف أجهزة الدولة.

يذكر ان الموكب الاحتفالي حضره كل من معتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق، بمشاركة المصالح الجهوية والمحلية للحماية المدنية ببنزرت وثلة من المكونات الرسمية الادارية والامنية والمؤسساتية والمجتمعية المتطوعة من جميع الفئات والشرائح ولاسيما من الاطفال والشباب والاولياء والمربين والمؤطرين .