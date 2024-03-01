سليانة: تظاهرات تحسيسية وورشات حية في الإسعاف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية

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انتظمت، صباح اليوم الجمعة، بمقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية تحت شعار "تقنيات حديثة في خدمة الحماية المدنية".



وبين المدير الجهوي للحماية المدنية العميد محمد علي بن بيهي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن التقنيات الحديثة بما في ذلك "الدرون" والأقمار الصناعية، تمكن وحدات الحماية المدنية من التنبئ بالمخاطر والاستعداد لها

وأضاف أن يوما مفتوحا انتظم بالمناسبة ليشمل تظاهرات تحسيسية وورشات حية في الإسعاف، وعملية بيضاء تحاكي انقاذ عدد من الطلبة المحاصرين بمبيت شهد حريقا، فضلا عن عروض فرجوية أمنها عدد من الأطفال التابعين لعدد من الروضات بالجهة، كما تم تقديم عرض لنشاط جمعية متطوعي الحماية المدنية بالجهة، ودورها في معاضدة مجهودات أعوان و إطارات الإدارة الجهوية للحماية المدنية، لافتا الى أنها تضم 20 متطوعا ومتطوعة ومن المنتظر أن يتضاعف عددهم خلال السنة الجارية.



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يشار الى انه تم تكريم عدد من المديرين الجهويين ومن المتقاعدين و أول امراة رئيسة مصلحة فنية بالادارة الجهوية للحماية المدنية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية

يذكر أن فعاليات الاحتفال الجهوي أشرف عليها والي سليانة وحضرها عدد من الإطارات الجهوية ومكونات المجتمع المدني