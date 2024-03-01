الحامة تحيي مائوية الشهيد محمد الدغباجي

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احيت مدينة الحامة، اليوم الجمعة، مائوية الشهيد محمد الدغباجي، الذي أعدم من قبل المستعمر الفرنسي، بوسط هذه المدينة يوم 01 مارس 1924، أمام أهله وسكان بلدته بغاية زرع الرعب في قلوبهم واذلالهم، بعد كفاح بطولي أرعب فيه غزاة الوطن.



وانتظم بهذه المناسبة بروضة الشهداء بالحامة بحضور العديد من المقاومين والمناضلين وأبناء المنطقة، موكب خاشع تمت فيه تلاوة فاتحة الكتاب على روح الشهيد محمد الدغباجي، وتأبينه، لتتم بعد ذلك زيارة نصبه التذكاري بوسط مدينة الحامة.





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ويتضمن برنامج احياء مائوية الدغباجي، الذي يتواصل على امتداد ثلاثة أيام، تنظيم ندوة فكرية بالمركب الثقافي الطاهر الحداد تحمل عنوان "الدغباجي، رمز الحركة الوطنية وأيقونة المقاومة المسلحة ".

وتشتمل هذه الندوة على مداخلتين، ستتطرق الاولى الى "الدغباجي وتجربة النضال المشترك" والثانية الى "الدغباجي كرمز للنضال الوطني"، وستتخلل هذه الندوة، مداخلات شعرية للشعراء خليفة اللطيفي وبوبكر خبوشي ورياض حصحاصي.



وستختتم فعاليات احياء مائوية الشهيد البطل محمد الدغباجي، يوم 02 مارس 2024 ، بعرض فيلم قصير بدار الثقافة بالحامة يحمل عنوان " الدغباجي ".