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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: الترجي الرياضي يتعادل مع النادي الافريقي 28-28

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Publié le Jeudi 29 Février 2024 - 18:58 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تعادل الترجي الرياضي والنادي الافريقي بنتيجة 28-28 في المباراة التي دارت اليوم الخميس بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس في اطار الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة النخبة لكرة اليد.

وعزز الترجي الرياضي مركزه في صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق 7 نقاط عن النادي الافريقي صاحب المركز الثاني.

...

وفي ما يلي الترتيب بعد استكمال مباريات الجولة الثانية والعشرين //
الترتيب ن ل
1 - الترجي الرياضي التونسي 65 22
2 - النادي الافريقي 58 22
3 - النادي الرياضي بساقية الزيت 49 22
4 - مكارم المهدية 45 22
5 - البعث الرياضي ببني خيار 45 22
6 - الاتحاد الرياضي التميمي 43 22
7 - النجم الرياضي الساحلي 43 22
8- سبورتينغ المكنين 42 22
9 - نادي كرة اليد بجمال 41 22
10 - النسر الرياضي بطبلبة 35 22
11 - الشبيبة الرياضية بالشيحية 31 22
12 - النادي الرياضي الهلالي 30 22


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