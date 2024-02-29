باجة: تسجيل نقص في الأمطار بين 1 و 37 بالمائة بمختلف مناطق الجهة رغم التساقطات الهامة (تقرير)

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سجّلت مختلف مناطق ولاية باجة، خلال الموسم الفلاحي الحالي (2023-2024)، نقصا في الامطار يتراوح بين 1 و37 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية للأمطار.

وبيّن تقرير للمندوبية الجهوية للفلاحة والصيد البحري بباجة أن أعلى نسب النقص في الامطار، منذ بداية الموسم والى غاية اواخر فيفري الجاري، سُجّل في معتمديات جنوب ولاية باجة وخاصة بتبرسق بـ 37 بالمائة، ومجاز الباب بـ 34 بالمائة، وتستور بـ27 بالمائة، وقبلاط بـ26 بالمائة، في حين تراوح النقص المسجل بمعتمديات شمال ولاية باجة بين 1 و32 بالمائة.

وسُجّلت أعلى معدلات أمطار بعمدون بـ454 مليمترا مسجّلة نقصا مقارنة بالمواسم العادية بلغ 1 بالمائة، أما بنفزة فرغم تسجيل كميات هامة بلغت 491 إلّا أنّها تبقى دون المعدلات العادية للمنطقة بنسبة 25 بالمائة، في حين بلغت نسب النقص بمعتمديات باجة الجنوبية 24 بالمائة، وباجة الشمالية 32 بالمائة، وتيبار 23 بالمائة.

هذا وسجّل أدنى مستوى للتساقطات خلال الموسم الحالي بداية من شهر سبتمبر والي غاية شهر نوفمبر، في حين سجلت بداية من شهر ديسمبر 2023 والى غاية شهر فيفري الجاري امطار هامة كان لها تاثير جيد على نمو الزراعات وإنباتها وتحسن حالتها، وفق ذات المصدر.