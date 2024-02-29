البريد التونسي يفتح 22 مكتبا في تونس وصفاقس لإتمام اجراءات الحج 2024

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أعلن البريد التونسي عن فتح 22 مكتب بريد بولايتي تونس وصفاقس، بصفة استثنائية، للعمل يومي السبت والأحد 02 و03 مارس 2024 من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بموسم الحج 2024.



وأكد البريد التونسي، في بلاغ له، الخميس، أن قرار فتح هذه المكاتب يأتي بهدف إتمام الحجيج لعمليات خلاص معاليم الحج وتذاكر السفر إلى البقاع المقدسة في أفضل الظروف.





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وأشار إلى امكانية الإطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة عمل يومي السبت والأحد من خلال زيارة موقع البريد التونسي www.poste.tn.