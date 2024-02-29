Babnet

البريد التونسي يفتح 22 مكتبا في تونس وصفاقس لإتمام اجراءات الحج 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 29 Février 2024 - 15:28 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن البريد التونسي عن فتح 22 مكتب بريد بولايتي تونس وصفاقس، بصفة استثنائية، للعمل يومي السبت والأحد 02 و03 مارس 2024 من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بموسم الحج 2024.

وأكد البريد التونسي، في بلاغ له، الخميس، أن قرار فتح هذه المكاتب يأتي بهدف إتمام الحجيج لعمليات خلاص معاليم الحج وتذاكر السفر إلى البقاع المقدسة في أفضل الظروف.

...

وأشار إلى امكانية الإطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة عمل يومي السبت والأحد من خلال زيارة موقع البريد التونسي www.poste.tn.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283116


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
All Radio in One    
*.*.*