قابس: العمل على توفير حاجيات السوق من مختلف المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المعظّم (المدير الجهوي للتجارة)

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قال المدير الجهوي للتجارة بقابس، صويلح موسى، إن الكميات الواردة على سوق الجملة للخضر والغلال ذات المصلحة الوطنية بقابس قد بلغت خلال شهري جانفي وفيفري 2024 إجمالي 4525 طنا منها 2852 طنا من الخضر، مرجحا تحسن العرض بهذه السوق خلال شهر رمضان.



وبيّن موسى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مخازن التبريد بالجهة تتوفر على أكثر من 20 طنا من التمور، و65 طنا من التفاح، كما تم في اطار الاستعداد لشهر رمضان اقتراح تزويد الجهة بكميات اضافية من السكر السائب ودعمها بحصة اضافية من زيت الزيتون المعلب تقدر بـ 10 الاف لتر.

وأضاف أن ادارته قد عقدت جلسات عمل مع المهنيين وممثلي غرف اللحوم الحمراء والدواجن والمخابز وتجار الجملة والتفصيل والمساحات التجارية الكبرى لتدارس المشاغل المطروحة واحكام الاستعداد للشهر لرمضان، مؤكدا أن العديد من الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة وغرفة اللحوم الحمراء تعهدت بإقرار تخفيضات في الأسعار بهذه المناسبة الدينية.



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وأوضح أن هذه الجلسات كشفت حاجة المهنيين لبعض المواد الأساسية وخاصة السكر والفرينة الرفيعة والسميد، وقد تم في هذا الإطار التنسيق مع وحدات الانتاج لتخصيص كميات أولية من هذه المواد سيتم الشروع في توزيعها بداية من الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن الادارة الجهوية للتجارة أعدت برنامجا استباقيا للرقابة الاقتصادية انطلق في 15 فيفري الجاري وسيتواصل الى 10 مارس، فيما سيتم خلال شهر رمضان تخصيص 06 فرق مراقبة خلال الحصتين الصباحية والمسائية ستتعزز خلال النصف الثاني من هذا الشهر الكريم بفريقين اضافيين لتأمين الحصة الليلية.

يذكر أن جلسة عمل قد التأمت مطلع الأسبوع الجاري باشراف الكاتب العام لولاية قابس غالب القلالي وخصّصت لمتابعة الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المعظّم، وتطرقت بكل الجوانب المتعلقة بالشهر الفضيل بما في ذلك تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية والمراقبة الاقتصادية والصحية لمسالك التوزيع والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم، والمد التضامني، والأنشطة الدينية والثقافية المبرمجة.