فيبا - تصفيات البطولات القارية - تونس في المركز الثالث من بين 16 بلدا مستضيفا من حيث جودة التنظيم

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صنف الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) تونس في المركز الثالث من حيث جودة التنظيم من بين 16 بلدا استضاف التصفيات التمهيدية لمختلف البطولات القارية في مختلف مناطق العالم خلال الفترة الماضية في كرة السلة حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة السلة.

واشاد "فيبا" بمستوى التنظيم الذي امنته الجامعة التونسية لكرة السلة بمناسبة احتضان مدينة المنستير مقابلات النافذة الاولى لتصفيات الافروباسكيت التي اختتمت يوم الاحد الماضي.



واعتمد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة على عدة معايير ساعدت على توفير كافة الظروف الملائمة للوفود المشاركة من أجل إنجاح الحدث تنظيميا وتتمثل بالخصوص في جودة عمل لجنة التنظيم والنقل الجوي والمطارات والأمن والحماية المدنية والإقامة وظروف الإعاشة والتنقل من نزل الإقامة إلى القاعة ومرافق القاعة (حجرات ملابس، مرافق صحية ) وأرضية القاعة والحضور الجماهيري وسلوكه خلال المقابلات.



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ويذكر ان قاعة محمد مزالي بالمنستير احتضنت نهاية الاسبوع الماضي تصفيات الافروباسكيت 2025.