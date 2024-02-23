فريد بالحاج يجدد إلتزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها المرتبطة بالتغيرات المناخية

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جدد نائب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج، خلال لقائه، الجمعة، برئيس الحكومة أحمد الحشّاني، بقصر الحكومة، بالقصبة،إلتزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها المرتبطة بالتغيرات المناخية وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ومدى تاثيرها على سلسلة خلق القيمة.



من جانبه ثمّن رئيس الحكومة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، العلاقات القائمة بين تونس والبنك الدولي في كل المجالات.





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كما تطرق رئيس الحكومة، بالمناسبة، مع ممثل البنك الدولي، الى مدى تقدم انجاز عدد من المشاريع الممولة في الوقت الحالي من طرف البنك، وأفق التعاون المشترك مستقبلا.