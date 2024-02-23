Babnet

فريد بالحاج يجدد إلتزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها المرتبطة بالتغيرات المناخية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d8d9db159600.44102388_longepjkhqimf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 23 Février 2024 - 18:44 قراءة: 0 د, 26 ث
      
جدد نائب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج، خلال لقائه، الجمعة، برئيس الحكومة أحمد الحشّاني، بقصر الحكومة، بالقصبة،إلتزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها المرتبطة بالتغيرات المناخية وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ومدى تاثيرها على سلسلة خلق القيمة.

من جانبه ثمّن رئيس الحكومة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، العلاقات القائمة بين تونس والبنك الدولي في كل المجالات.

...


كما تطرق رئيس الحكومة، بالمناسبة، مع ممثل البنك الدولي، الى مدى تقدم انجاز عدد من المشاريع الممولة في الوقت الحالي من طرف البنك، وأفق التعاون المشترك مستقبلا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282775


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 18:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
All Radio in One    
*.*.*