رابطة ابطال افريقيا: " حظوظ النجم في التاهل لاتزال بين اقدام لاعبيه وسندافع عنها الى الرمق الاخير"( احمد العجلاني)

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اكد احمد العجلاني مدرب النجم الساحلي ان حظوظ الفريق في التاهل الى الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لاتزال قائمة حسابيا ومصير فريق جوهرة الساحل لا يزال بين اقدام لاعبيه مبينا "سنسعى الى تحقيق انتصارين خلال الجولتين الخامسة والسادسة من اجل كسب ورقة التاهل الى الدور المقبل".



وقال العجلاني خلال الندوة الصحفية التي عقدها ظهر اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب رادس بمناسبة الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة "اعود الى اجواء الكرة التونسية بعد 25 سنة قضيتها في البطولات الخليجية لاجد نفسي على موعد مع مباراة هامة في رابطة الابطال ورغم ان النجم الساحلي اهدر عديد النقاط في بداية مشواره في هذه المسابقة الا ان كرة القدم قدمت لنا دروسا بليغة من ذلك ما حصل للكوت ديفوار في كاس امم افريقيا الاخيرة اي ان كرة القدم لا تعترف بالمستحيل و كل شيء يبقى ممكنا".





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واوضح مدرب النجم الساحلي "نحن بانتظار ردة فعل ايجابية من اللاعبين في لقاء الغد في ظل ما يعيشه النادي من ظروف وخاصة التفاف الجماهير حول الفريق من خلال ما قدمته من دعم سخي ولهذا لا بد ان يكون المردود الجماعي في مستوى تلك التضحيات وهذا ما حاولت ايصاله للاعبين في الايام الاخيرة في اطار التحضير الذهني للمباراة ".



وتابع العجلاني "هناك انسجام كبير صلب الفريق رغم ان اللاعبين لازالوا في مرحلة اكتشاف المدرب وكذلك الامر بالنسبة لي حيث لاحظت ان شبان النجم يحدوهم طموح كبير للتالق والنجاح و ساحاول توظيف خبرتي لبلوغ الهدف المنشود فرابطة ابطال افريقيا مسابقة كبيرة على جميع المستويات وتعد فرصة هامة للاعبين لاستعراض حقيقة امكانياتهم ضمانا لمصلحتهم ومصلحة النادي".



وحول طريقة عمله في تجربته الجديدة مع النجم الساحلي قال العجلاني "انا لا اقدم هدايا لاي لاعب والمراكز صلب الفريق تفتك افتكاكا فكرة القدم تحسم بالروح والعزيمة والفريق الذي سيرتكب اقل اخطاء سينتصر في المباراة وقد احسست برغبة لدى لاعبي النجم لرفع التحديات وهذا الاهم بالنسبة لي اذ ان غاية جمهور الفريق هو رؤية ذلك الاستبسال وتلك المغالبة فوق الميدان وهي ابرز مفاتيح النجاح في اللقاء المرتقب".



ومن جهته اشار اللاعب محمد ادم الورتاني ان "مباراة الترجي الرياضي غدا تستحوذ على اهمية كبيرة حيث سنكون مطالبين بتحقيق الانتصار من اجل الابقاء على حظوظنا كاملة في التاهل الى الدور القادم وكل اللاعبين يحدوهم عزم كبير على تحقيق نتيجة ايجابية ففي مباراة الذهاب قدمنا مباراة طيبة للغاية الا ان تفاصيل بسيطة تسببت في هزيمتنا واتمنى ان يقف الحظ هذه المرة الى جانبنا من اجل الفوز".



واكد الورتاني "سنبذل قصارى جهودنا من اجل تحقيق الانتصار ورد الجميل لجماهير النجم الساحلي التي برهنت مؤخرا على حبها الشديد للنادي وحرصها على تقديم المساعدة قصد تجاوز كل الصعوبات التي تعترض الفريق."