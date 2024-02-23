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كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية توقع اتفاقيتي شراكة مع الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية والمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس

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Publié le Vendredi 23 Février 2024 - 16:37 قراءة: 1 د, 0 ث
      
وقع مجمع مهنيي الصناعات الإبداعية والرقمية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، الجمعة، اتفاقيتي شراكة، مع كل من الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية والمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس.



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و يتعهد مجمع مهنيي الصناعات الابداعية والرقمية، بموجب الاتفاقية الموقعة مع المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس ،بإيلاء اهتمام خاص لملفات خريجي المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس، وخاصة المتحصلين على شهادة الماجستير المهنية في إدارة ريادة الأعمال والتسويق في الصناعات الثقافية والإبداعية، خلال الانتداب وعقود اسداء الخدمات.


كما يتعهد المجمع ايضا، بالاعلان عن عروض الشغل والتكوين للمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس، فضلا عن المشاركة في منتديات التشغيل وريادة الأعمال التي تنظمها المؤسسة الجامعية.


كما تشمل الاتفاقية، التي تمتد على عامين قابلة للتجديد، الجوانب التدريبية والمعلوماتية.


وبخصوص الاتفاقية الموقعة مع الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية، يتعهد الشركاء بتنظيم فعاليات ومنتديات واجتماعات مشتركة، تهم مختلف اختصاصات الرياضات الإلكترونية، علاوة على العمل على إحداث أكاديمية لمختبري ألعاب الفيديو ومساعدتهم على إقامة مشاريعهم الخاصة.


كما تهدف اتفاقية الشراكة، التي تمتد سنة قابلة للتجديد، الى العمل في اطار تعاون مشترك لتنظيم قطاع الصناعات الإبداعية والرقمية.

يشار الى انه تم توقيع اتفاقيتي الشراكة، على هامش انعقاد ندوة من قبل مجمع مهنيي الصناعات الإبداعية والرقمية، بمدينة الثقافة، بالعاصمة، حول "القوة التحويلية للاقتصاد البرتقالي: دفع التقدم والرفاهية الاجتماعية".


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