تنصيب أعضاء "المكتب الاستشاري الشبابي"

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انتظم مساء الخميس بضفاف البحيرة بتونس العاصمة حفل تتويج وتنصيب أعضاء "المكتب الاستشاري الشبابي"، الذين سيعملون بالتنسيق مع ديوان وزارة الشباب والرياضة في إطار تعزيز تواجد الشباب في مراكز أخذ القرار ودعم مشاركتهم في وضع البرامج والتصورات وتنفيذ السياسات الشبابية . وحضر الحفل عدد من اعضاء الحكومة وسفراء معتمدون بتونس وممثلو منظمات دولية واطارات شبابية.



وأكد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة خلال الحفل أن هذه المبادرة تتنزّل ضمن إستراتيجية الوزارة تجاه قطاع الشباب وضمن جملة من الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الوزارة إلى تفعيلها لدعم المشاركة الشبابية في المسار الإصلاحي، إيمانا منها بالدور الهام والمحوري للشباب في التغيير وبناء مقاربات متجددة ووفق رؤية مبتكرة.



وأكد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة خلال الحفل أن هذه المبادرة تتنزّل ضمن إستراتيجية الوزارة تجاه قطاع الشباب وضمن جملة من الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الوزارة إلى تفعيلها لدعم المشاركة الشبابية في المسار الإصلاحي، إيمانا منها بالدور الهام والمحوري للشباب في التغيير وبناء مقاربات متجددة ووفق رؤية مبتكرة.

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كما أشار الوزير إلى أن هذه التجربة قد مثلت فرصة للوقوف على ما يتميز به الشباب التونسي الواعد من قدرات قيادية واستعدادات للمساهمة في المجهود الوطني.



ويذكران المكتب الاستشاري الشبابي يتكون من 9 أعضاء يتوزعون على اختصاصات مختلفة من بينها السياسات العمومية و تحليل وإدارة البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاعلام والعلاقات العامة والشراكات والتخطيط والبرمجة والاستدامة إلى جانب خطة المنسق العام.



وتواصل اختيار أعضاء المكتب الاستشاري الشبابي على امتداد ثلاثة مسارات، انطلقت أولى مراحلها بتاريخ 19 جانفي 2024 بفتح باب الترشح والتسجيل على منصة تم وضعها خصيصا لضمان شفافية الاختيار والتقييم وقد بلغ عدد المترشحين حوالي 2000 مترشحا .وقد تم في مرحلة اخيرة إجراء مناظرة يوم الأحد 18 فيفري الجاري تم على إثرها اختيار 9 أعضاء، هم من تولّوا امس رسميا تسلم عهدة المكتب الاستشاري لتمثيل شباب تونس وإيصال صوته وتحقيق انتظاراته وتطلعاته.