بن عروس: تنفيذ قرار غلق لمجمع متكون من 7 مستودعات على مساحة 10 آلاف و900 متر مربع بمقرين

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نفذّت بلدية مقرين من ولاية بن عروس، اليوم الخميس، قرار غلق لمجمع متكون من 7 مستودعات على مساحة 10 آلاف و900 متر مربع استولى عليها مواطن منذ سنة 2011، وذلك تحت إشراف والي بن عروس، عز الدين شلبي، وبحضور معتمدة مقرين، والمديرة الجهوية لأملاك الدولة المكلفة بتسيير بلدية مقرين، وبعض الإطارات الأمنية.



وتعمّد المواطن المشار إليه آنفا إحاطة الأرض بسور وتقسيمها الى مستودعات مركبة وتأجيرها بدون وجه حق وبعقود كراء غير قانونية لفائدة حرفيين وشركات خاصة لإصلاح السيارات، وصيانة الحافلات، ورسكلة البلاستيك مقابل معاليم شهرية تراوحت بين 1500 و6000 دينار.

وقرّر والي بن عروس، في ذات الإطار، تعيين موعد جلسة للنظر في إمكانية تسويغ الإدارة الجهوية لاملاك الدولة بالتنسيق مع بلدية مقرين لهذه المستودعات وفقا للقوانين والتراتيب المعتمدة في هذا المجال، وضخّ المداخيل في خزينة الدولة، وذلك حفاظا على حقوق المتسوغين المتضررين في مواصلة نشاطهم.



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وأكد الوالي حرصه على استعاده أملاك الدولة المنهوبة، ومحاربة اللوبيات النافذة التي تتغطى بمنظّمات وأطراف سياسية للاستحواذ على مقدرات الدولة واستعادة حقوق الدولة وهيبتها، وفق تعبيره.