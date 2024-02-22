تصفيات اولمبياد باريس - المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات ينهي تحضيراته لمواجهة المغرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d78a2ae76318.01378712_jhpgfilqemkno.jpg width=100 align=left border=0>

انهى المنتخب التونسي لكرة القدم للكبريات، اليوم الخميس، تحضيراته لمواجهة الغد ضد نظيره المغربي في اطار ذهاب الدور قبل الاخير من تصفيات الالعاب الاولمبية باريس 2024.



واولى المدرب سمير الاندلسي في ختام التحضيرات اهتماما كبيرا بالكرات الثابثة بالاضافة الى التطبيقات الاخرى المتعلقة بالتمركز في مختلف الوضعيات. كما عمل على تذكير لاعباته بنقاط قوة المنافس من اجل احكام التعامل مع مباراة الغد.





...



وتقام مقابلة الذهاب غدا الجمعة بملعب سليمان بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر فيما تجرى مباراة الاياب بالرباط يوم الاربعاء المقبل بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس.