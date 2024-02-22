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يوسف الجامي ونسرين الورتاني يمثلان التحكيم التونسي في دورة الالعاب الافريقية باكرا

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Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 18:20 قراءة: 0 د, 27 ث
      
سيكون التحكيم التونسي ممثلا في دورة كرة القدم بالالعاب الافريقية المقررة من 8 الى 23 مارس القادم بالعاصمة الغانية اكرا بكل من الحكمين المساعدين يوسف اللجامي ونسرين الورتاني.

وضمت قائمة الحكام التي اعلن عنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم لهذه التظاهرة 24 حكما (12 في الرجال و12 في السيدات) و24 حكما مساعدا ((12 في الرجال و12 في السيدات).
وتقام دورة كرة القدم بمشاركة 9 منتخبات للفئة العمرية تحت 20 عاما تم توزيعها على مجموعتين ضمت الاولى غانا وغامبيا وبنين والكونغو في حين تركبت الثانية من تونس ونيجيريا وجنوب السودان والسنغال وأوغندا.


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