Babnet

مباراة ودية - فوز الاتحاد المنستيري على مكارم المهدية بثنائية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d770453bdf47.63499930_qilojfhemgpnk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 17:22 قراءة: 0 د, 17 ث
      
فاز الاتحاد المنستيري على مكارم المهدية بهدفين دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
وسجل هدفي الاتحاد المنستيري فيصل المناعي (52) وفابريس زيقي (79).
ويستعد الاتحاد المنستيري لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى المقررة جولتها الافتتاحية يوم 5 مارس القادم التي سيواجه خلالها جاره النجم الساحلي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282691


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 18:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*