مباراة ودية - فوز الاتحاد المنستيري على مكارم المهدية بثنائية نظيفة

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فاز الاتحاد المنستيري على مكارم المهدية بهدفين دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وسجل هدفي الاتحاد المنستيري فيصل المناعي (52) وفابريس زيقي (79).

ويستعد الاتحاد المنستيري لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى المقررة جولتها الافتتاحية يوم 5 مارس القادم التي سيواجه خلالها جاره النجم الساحلي.