غدير القلة: وفاة مسنة وصهرها اختناقا بالغاز، وإنقاذ ابنتها

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توفي بعذ ظهر اليوم الخميس، شخصان من عائلة واحدة ، اختناقا بالغاز، في منزل بمنطقة غدير القلة التابعة لولاية تونس ، وفق معطيات الادارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة التي عاين اعوانها حالتي الوفاة ، وتولوا نقل حالة ثالثة للطب الاستعجالي بعد إسعافها.





وبين المدير الجهوي للحماية المدنية سالم اليوسفي لوكالة تونس افريقيا للانباء انه بعد اعلام الحماية بالحادثة تم التدخل الفوري ، ومعاينة حالتي وفاة لمسنة في التسعين من عمرها وصهرها الذي يبلغ من العمر 70 عاما، فيما تم انقاذ ابنتها (60 سنة)، باسعافها ونقلها الى المستشفى.



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وبين ان المعطيات الأولية ترجح حصول اختناق بالغاز، خاصة بعد تأكيد الناجية من الحادثة انها ساعدت زوجها الضحية على الاستحمام، ثم والدتها المسنة لتشعر بعد مدة بالدوار ، لتحاول الخروج وإنقاذ نفسها .

وتمت اثر ذلك اعلام الجهات الأمنية مرجع النظر ولاية منوبة ،والنيابة العمومية ، واحالة جثماني الضحيتين على مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارنيكول،بعد القيام بالاجراءات القانونية اللازمة، والاذن بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد الاسباب.