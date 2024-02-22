زغوان: البنك الإفريقي للتنمية يوافق مبدئيا على تهيئة الطريق الغابية بجبل زغوان ضمن مشروع النهوض بالمنظومات الفلاحية (مدير المشروع)

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أفاد مدير مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان، رمزي الملوح، اليوم الخميس، بأن إمكانية تهيئة الطريق الغابية بجبل زغوان والممتدة على طول 11 كيلومترا أصبحت واردة، بعد أن أعرب البنك الإفريقي للتنمية، الجهة المموّلة للمشروع، عن الموافقة المبدئية على مقترح والي زغوان محمد العش في هذا الاتجاه خلال لقاء جمعه مؤخرا بوفد من البنك.

وأضاف الملوّح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ البنك عبّر عن موافقته المبدئية على انجاز هذا المشروع طالما أنه يندرج ضمن مكوّنات عنصر التهيئة الغابية ومن شأنه تيسير عملية المراقبة الدورية والتدخل الحيني في المنطقة الغابية بجبل زغوان ضد الحرائق والكوارث، على أن يتم تدارس هذا المقترح إثر التقييم نصف المرحلي لمشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية (كلفته الجملية 12 مليون دينار) في غضون شهر مارس المقبل للبت في إمكانية تهيئة الطريق من عدمها.

وتكتسي هذه الطريق التي أصبحت غير صالحة تماما للسير، أهمية بالغة نظرا لدورها الكبير في تنشيط القطاع السياحي إذ تربط بين معبد المياه وقمة جبل زغوان حيث محطة الإرسال الإذاعي والتلفزي يتوسطهما معلم سيدي بوقبرين الذي يمثل رمزية خاصة لدى الأهالي ووجهة للتخييم والتنشيط الثقافي والرياضي.