بنزرت: يوم تكويني حول البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي

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انتظمت، اليوم الخميس، بقاعة المحاضرات الكبرى بمقر ولاية بنزرت، فعاليات اليوم التكويني الأول الموجه لفائدة الإطارات العاملة على البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي بمختلف الإدارات العمومية والمعتمديات والولاية.



وقال رئيس اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، لدى اشرافه على أشغال اليوم التكويني، إن هذه المبادرة الجهوية النموذجية تهدف إلى مزيد التعريف بمستجدات البرنامج من قبل مصالح الدولة سواء على المستوى التشريعي والقانوني او الإداري والمالي، علاوة على تثمين دور مختلف المتدخلين في انجاحه ومزيد تحفيزهم لمواصلة كافة عناصره، تكريسا لأبعاده الاجتماعية والتضامنية وأيضا الاقتصادية والحضارية شاملة، وفق تعبيره.





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وأشار إلى أن البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي بالجهة، في عنصره الخاص بإزالة المساكن البدائية وإعادة البناء الجديد على عين المكان، شمل إتمام ما يزيد عن 465 مسكنا بمختلف معتمديات الولاية بكلفة فاقت 12 مليون دينار، وجاري العمل على إتمام حوالي 24 مسكنا من بينها 11 مسكنا في مرحلة استكمال الإنجاز وذلك بكلفة اجمالية تفوق 600 الف دينار.

وفي إطار عنصر تحسين السكن، تم تمكين 109 منتفعين من متساكني جميع معتمديات الولاية من منح ناهزت قيمتها 496 الف دينار، وجاري تخصيص 200 الف دينار في ذات السياق، وفق ذات المصدر.

وبالمناسبة، قدّمت رئيسة مصلحة الإسكان بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، منيرة خلفي، مداخلة تناولت ابرز ما جاء في المراجع القانونية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ومستجداتها على غرار الإجراءات المعلنة بشان الترفيع في كلفة السكن، وكلفة قرض المؤجل، والمقاسم الاجتماعية وغيرها من المعطيات المتعلقة بكيفية اعداد المنتفع لملفه بما يضمن سرعة التفاعل معه من قبل الإدارة والمصالح المعنية.



