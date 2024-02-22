دعم التعاون والشراكة بين تونس وموناكو أبرز محاور المنتدى الاقتصادي المشترك

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افتتح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الخميس بموناكو، رفقة مستشارة الحكومة، ووزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بإمارة موناكو" ايزابال بيرو اماداي"، أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي "المونغاسكي"، الذي يشارك فيه وفد هامّ من رجال الأعمال من الجانبين من مختلف القطاعات الاقتصادية.



وينعقد المنتدى، الذي ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالشراكة مع المجلس الاقتصادي بموناكو، بمناسبة أشغال الدورة الرّابعة للّجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين تونس وإمارة موناكو، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





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وأكّد الوزيران، بالمناسبة، على أهمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وجدّدا عزمهما المشترك على تطوير هذه العلاقات بهدف وضع شراكة مثمرة تخدم مصلحة البلدين.



واستعرض وزير الخارجية فرص الاستثمار المُتاحة بتونس في مختلف المجالات، فضلا عن إمكانيات الشراكة الاقتصادية والمالية، منوها، في هذا الإطار، بكفاءة الموارد البشرية التونسية والموقع الجغرافي المتميز للبلاد.



كما أشار إلى المجهودات التي تقوم بها الحكومة التونسية لإصلاح المسار السياسي والاقتصادي، من خلال القيام بعدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بهدف تعزيز استقطاب تونس للمستثمرين الأجانب.



ومن جهتها، أكدت الضيفة رغبة حكومة بلادها في دعم التنمية الاقتصادية بتونس والمساهمة في تحسين مستقبل الشبان التونسيين من خلال دعم السياسات الوطنية في هذا المجال.



ورحبت بزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة رغم صعوبة الوضع الاقتصادي الدولي، إذ سجلت ارتفاعا بـ 50 % بين سنتي 2019 و2022.

وأكّد الوزيران، بالمناسبة، على أهمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وجدّدا عزمهما المشترك على تطوير هذه العلاقات بهدف وضع شراكة مثمرة تخدم مصلحة البلدين.واستعرض وزير الخارجية فرص الاستثمار المُتاحة بتونس في مختلف المجالات، فضلا عن إمكانيات الشراكة الاقتصادية والمالية، منوها، في هذا الإطار، بكفاءة الموارد البشرية التونسية والموقع الجغرافي المتميز للبلاد.كما أشار إلى المجهودات التي تقوم بها الحكومة التونسية لإصلاح المسار السياسي والاقتصادي، من خلال القيام بعدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بهدف تعزيز استقطاب تونس للمستثمرين الأجانب.ومن جهتها، أكدت الضيفة رغبة حكومة بلادها في دعم التنمية الاقتصادية بتونس والمساهمة في تحسين مستقبل الشبان التونسيين من خلال دعم السياسات الوطنية في هذا المجال.ورحبت بزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة رغم صعوبة الوضع الاقتصادي الدولي، إذ سجلت ارتفاعا بـ 50 % بين سنتي 2019 و2022.