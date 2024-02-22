تسجيل 5 جرائم قتل نساء منذ بداية سنة 2024 وجمعية أصوات نساء تستنكر صمت الدولة حيال تواصل هذه الجرائم

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رصدت كل من جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف 5 جرائم قتل نساء منذ بداية سنة 2024 إلى غاية تاريخ 19 فيفري 2024.



واستنكرت أصوات، في بيان لها، اليوم الخميس، " تخاذل الدولة" وصمتها الذي يزيد من حدّة ظاهرة تنامي جرائم قتل نساء، وعدم اتخاذها إجراءات صارمة ضد الجناة وعدم التطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، الذي ينص على تسليط عقوبة السجن مدى الحياة على القاتل إذا كان من الأقارب.





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واعتبرت الجمعية أن تصاعد وتيرة جرائم قتل النساء في الآونة الأخيرة يثير القلق والجزع بين النساء ويخلق فوضى في المجتمع، ويعكس فشل المنظومات والمؤسسات التابعة للدولة في التصدي لظاهرة العنف في شتّى أشكاله، حسب نصّ البيان .



وبينت أن ارتفاع عدد جرائم قتل النساء يدل على قصور مجهودات الدولة في نشر الوعي المجتمعي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وفي حماية النساء، أوفي تبني استراتيجيات فعّالة وجادّة للحد من الجرائم الموجهة ضد النساء.



وذكرت أنّه تم رصد 25 جريمة قتل نساء خلال سنة 2023 كما أنّه خلال نفس الفترة من السنة (جانفي-فيفري 2023) قتلت 5 نساء.

