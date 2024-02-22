وزارة التشغيل: التمديد في آجال طلب تقديم الترشحات لإحداث مشاريع مشتركة بين أصحاب أفكار المشاريع في تونس والتونسيين المقيمين بالخارج

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أعلنت كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني والمنظمة الدولية للهجرة عن تمديد آجال الترشحات لإحداث مشاريع مشتركة بين أصحاب أفكار المشاريع في تونس والتونسيين المقيمين بالخارج إلى غاية 31 مارس القادم، والذي يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "موبي تري حاشتي بيك" حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.



ويهدف هذا المشروع إلى التشجيع على إحداث عدد من المشاريع المشتركة (30) بجهات التنمية الاقتصادية بتونس بين أصحاب أفكار المشاريع من أصحاب شهادات التعليم العالي أو التكوين المهني التونسيين من جهة وأفراد الجالية التونسية المقيمة بكل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والراغبين في الاستثمار من جهة ثانية.





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ولفت البلاغ الى أن عملية الترشح لهذا المشروع تكون عن طريق رابط استمارة التسجيل وفقا للمعايير المحددة في مرجع الطلب وهو متاح على منصة Moubader.tn كما انه من الممكن الاطلاع على معلومات حول المشروع عن طريق الاطلاع على الخطوط التوجيهية .



جدير بالذكر أن مشروع "موبي تري حاشتي بيك"، الذي تنفذه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبمشاركة الهياكل العمومية التونسية المعنية على المستوى الوطني والجهوي والمموّل من طرف الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، إلى التشجيع على الابتكار والمبادرة التي تساهم في التنمية الاقتصادية بتونس بالجهات ذات تدفقات الهجرة المرتفعة وإلى إحداث مواطن شغل مستدامة وتعزيز العلاقة بين الهجرة والتنمية.



وللاشارة فانه تم تنظيم عدة ورشات وجلسات إعلامية للتعريف بالجزء الثاني من هذا المشروع بالشراكة مع الهياكل التونسية ومنها 12 ورشة اعلامية حضورية من 15 جانفي إلى 29 فيفري 2024 في المناطق ذات الأولوية في التنمية بولايات جندوبة والكاف والقيروان وقابس ومدنين وتطاوين وصفاقس وتوزر وقبلي وقفصة والقصرين والمهدية.



كما تم تنظيم حصص تفاعلية بين المشاركين و 6 جلسات إعلامية عبر الإنترنت خلال شهر جانفي الماضي خاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج وخلال شهر فيفري الجاري لفائدة التونسيين المقيمين بالكوت ديفوار وفرنسا والعربية السعودية.

