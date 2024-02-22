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تصفيات الألعاب الأولمبية: - المنتخب التونسي للسيدات يواصل تحضيراته لملاقاة منتخب المغرب

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Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 11:25 قراءة: 0 د, 37 ث
      
يواصل المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم الإعداد لمقابلة الذهاب ضمن الدور قبل الأخير من التصفيات التأهيلية للألعاب الأولمبية، باريس 2024، التي ستجمعه بمنتخب المغرب، يوم غد في ملعب سليمان انطلاقاً ن الساعة 14 و30 دق.

وانطلقت تحضيرات المنتخب الوطني للسيدات يوم 18 فيفر
ي الجاري ، وقد اكتمل النصاب يوم الثلاثاء بمشاركة 22 لاعبة اختارهن المدرب الوطني سمير الأندلسي.
...

ويذكر ان المنتخب الوطني سيفتقد خدمات ثلاث لاعبات لأسباب مختلفة حيث ان
ان مريم حويج خضعت لتدخل جراجي بعد إصابة في الأربطة المتقاطعة، بينما حالت بعض الظروف الخاصة دون حضور إيمان الطرودي وصابرين ماماي . وكان الموعد يوم الأربعاء مع حصة نموذجية حاول خلالها الإطار الفني تطبيق الخطة التي ينوي اعتمادها ضد المنتخب المغربي.
ويختتم المنتخب الوطني للسيدات تحضيراته اليوم بحصة تدريبية على ملعب قرطاج.


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