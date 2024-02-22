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نادي الشرطة العراقي ينهي عقد المدرب التونسي شهاب الليلي

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Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 10:18 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن نادي الشرطة العراقي مس الاربعاء عن انهاء عقد المدرب التونسي شهاب الليلي بالتراضي.
ويأتي قرار الانفصال مع المدرب الليلي اثر خسارة نادي الشرطة العراقي قبل يومين أمام جاره نادي الطلبة بنتيجة 2 - 1 لحساب الجولة 15 من البطولة العراقية.
وكان المدرب التونسي شهاب الليلي قد تولى مهمة تدريب نادي الشرطة العراقي في 23 أكتوبر الماضي، وذلك قبل انطلاق منافسات البطولة العراقية.
وقاد الليلي الشرطة العراقي في 15 مباراة في البطولة العراقية، حقق خلالها 10 انتصارات مقابل تعادلين و3 هزائم.
...

ويحتل نادي الشرطة المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة العراقية برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي القوة الجوية.


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