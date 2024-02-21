البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(الجولة 14): الدالية الرياضية بقرمبالية تفوز على شبيبة القيروان 56-45

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فازت الدالية الرياضية بقرمبالية، مساء اليوم الاربعاء، على شبيبة القيروان بنتيجة 56-45 في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الرابعة عشرة لبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان.
الترتيب ن ل
1/ الاتحاد المنستيري 26 13
الترتيب ن ل
1/ الاتحاد المنستيري 26 13
-/ النادي الافريقي 26 14
3/النجم الساحلي 22 14
-/ شبيبة القيروان 22 14
5-/ نجم حلق الوادي 21 14
6/ النجم الرادسي 20 13
7/ الملعب النابلي 18 14
8/ شبيبة المنازه 18 13
9/ دالية قرمبالية 16 13
10/ الزهراء الرياضية 14 14
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