Babnet

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(الجولة 14): الدالية الرياضية بقرمبالية تفوز على شبيبة القيروان 56-45

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 20:20 قراءة: 0 د, 25 ث
      
فازت الدالية الرياضية بقرمبالية، مساء اليوم الاربعاء، على شبيبة القيروان بنتيجة 56-45 في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الرابعة عشرة لبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان.

الترتيب ن ل
1/ الاتحاد المنستيري 26 13
...

-/ النادي الافريقي 26 14
3/النجم الساحلي 22 14
-/ شبيبة القيروان 22 14
5-/ نجم حلق الوادي 21 14
6/ النجم الرادسي 20 13
7/ الملعب النابلي 18 14
8/ شبيبة المنازه 18 13
9/ دالية قرمبالية 16 13
10/ الزهراء الرياضية 14 14


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282641


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 20:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*