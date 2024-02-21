سوسة: حجز 8 آلاف كغ من الدجاج المذبوح بطريقة عشوائية بمسلخ غير قانوني في أكودة والاحتفاظ بصاحب المسلخ

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أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني بأن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية تمكنت من الكشف عن مذبح ومسلخ عشوائي بأكودة من ولاية سوسة، وتولت حجز حوالي 8 آلاف كلغ من الدجاج المذبوح بطريقة عشوائية بالإضافة الى كامل معدات الذبح والسلخ.



وأضافت الإدارة العامة للامن الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، أنه تم الاحتفاظ بصاحب المذبح والمسلخ العشوائي من أجل "إعداد محل عشوائي لذبح الدواجن وبيعها، والإخلال بالالتزام العام للسلامة والصحة، وعدم احترام الممارسات الجيدة للصحة، وعدم حفظ المعلومات المتعلقة بالمراقبة الذاتية والاسترسال، والغش في البيع، ومسك منتوجات لا تدخل في النشاط المهني غير المصرح به بالرقابة، ومخالفة قاعدة نزاهة المعاملات الاقتصادية بعرض للبيع وتوزيع منتوجات مع سابقية العلم أنها سامة ومغشوشة أو فاسدة."

وتمت، في ذات الإطار، احالة 09 عملة بحالة تقديم، وتعهيد مركز الأمن الوطني بحمام سوسة بمواصلة الأبحاث في القضية.



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عماد



