نابل: انطلاق اشغال الهيئة الإدارية الجهوية القطاعية للفرع الجامعي للتعليم الأساسي استعدادا للهيئة الإدارية الوطنية المبرمجة يوم 24 فيفري الجاري

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انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، أشغال الهيئة الإدارية الجهوية القطاعية للفرع الجامعي للتعليم الأساسي برئاسة كاتب عام الفرع الجامعي محمد عبد اللطيف وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل

وقال كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل وعضو الاتحاد الجهوي للشغل محمد عبد اللطيف، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الهيئة الإدارية الجهوية تنعقد استعدادا للهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد يوم 24 فيفري الجاري والتحرك الوطني المبرمج ليوم 2 مارس القادم

وأضاف أنه سيتم النظر في جملة من المطالب ومنها تسوية الوضعية المادية للمربين الذين تم حجز أجورهم خلال شهر جويلية الفارط والبالغ عددهم 4 آلاف مربي، وطرح مسألة الترقيات بصنفيها المهني والعلمي ومنحة الريف التي لم تصرف لفائدة عدد من المربين في الجهات وتسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية والدفعة الرابعة لخريجي علوم التربية

واكد أهمية العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض، نظرا لأن قطاع التعليم الأساسي يعيش مرحلة صعبة نتيجة الاكتظاظ في المدارس ونقص في المربين نتيجة عدم تعويض المربين الذي أحيلوا على شرف المهنة، وفق قوله