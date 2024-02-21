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عملية جراحية ناجحة لمنتصر الطالبي لكنها ستبعده عن دفاع لوريون الفرنسي و المنتخب الوطني حتى افريل المقبل

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Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 11:19 قراءة: 0 د, 54 ث
      
خضع الدولي التونسي منتصر الطالبي لعملية جراحية يوم الثلاثاء وسيبتعد عن الملاعب لمدة تقارب ثمانية أسابيع.
وقال منتصر الطالبي في تدوينة له على ال"فايس بوك" متوجها الى اصدقائه ومتابعيه من الجماهير " أود أن أشكركم جميعًا على رسائل دعمكم . كانت العملية ناجحة . أشعر بالإستياء لعدم قدرتي على مساعدة فريقي "إف سي لوريان" في مثل هذه الفترة الحاسمة من الموسم، لكن لدي ثقة كاملة في زملائي في الفريق. حان الوقت للراحة وسيليها عمل شاق للعودة في أسرع وقت ممكن وبشكل أقوى لإنهاء هذا الموسم كما ينبغي ".
وكان الدولي التونسي وقائد دفاع "إف سي لوريان، منتصر طالبي، قد اصيب على مستوى كتفه يوم الأحد الماضي في المباراة التي فاز فيها فريقه لوريون على ستراسبورغ (3-1) في اطار البطولة الفرنسية.
وتحدثت وسائل اعلام فرنسية عن امكانية غياب الطالبي عن الملاعب لمدة قد تصل ثمانية اسابيع وهو ما يرجح عودته الى التمارين في افريل المقبل بما يعني انه سيغيب عن المنتخب الوطني في دورة الامارات الودية المقررة من 22 الى 26 مارس المقبل لكنه يرجح ان ان يكون جاهزا للعودة للمنتخب في بقية تصفيات مونديال 2026 بداية من جوان المقبل


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