Babnet

ألكاراز ينسحب من بطولة ريو المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الكاحل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/641809b42b3f19.70793829_iklhmfjpeqogn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Février 2024 - 09:21 قراءة: 0 د, 36 ث
      
انسحب كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا من بطولة ريو المفتوحة للتنس أمس الثلاثاء بعد تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن في مباراته الافتتاحية أمام البرازيلي تياجو مونتيرو.

واحتاج الإسباني إلى رعاية طبية بعد إصابته بالتواء في الكاحل في النقطة الثانية من المباراة.

...

وعاد اللاعب (20 عاما) إلى الملعب وتمكن من كسر إرسال مونتيرو لكنه انسحب بعد كسر إرساله في الشوط التالي لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وتوج ألكاراز بلقب بطولة ريو في 2022 وبلغ النهائي العام الماضي حين خسر أمام البريطاني كاميرون نوري.

ووصل إلى ريو بعد خسارته أمام التشيلي نيكولا خاري في الدور قبل النهائي لبطولة بوينس أيرس المفتوحة الأسبوع الماضي.
كان ألكاراز قد أعلن في وقت سابق أنه سيشارك في بطولة كوينز قبل الدفاع عن لقبه في ويمبلدون.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282582


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 10:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*