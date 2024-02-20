الاحتفاظ ب 7 مشتبه بهم في تهريب المخدّرات عبر الشريط الحدودي الغربي (الحرس الوطني)

في إطار متابعة مجهودات الوحدات المروريّة بإقليم الحرس الوطني بالقيروان، التي تمكنت يوم 11 فيفري الجاري من حجز 285 صفيحة من مخدّر "القنب الهندي"، أفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، بأن الأبحاث والتحريات التي تعهدت بها الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببن عروس، بالتنسيق مع الوحدة المختصّة للحرس الوطني والوحدات التابعة لها، أسفرت عن الاحتفاظ بـ 7 أشخاص ذوي شبهـة في تهريب المخدّرات.وأوضحت الادارة العامة، أن المحتفظ بهم يقومون بتهريب المخدرات عبر الشريط الحدودي الغربي باتجاه التراب التونسي، مشيرة الى أن اثنين منهم محل 12 و8 مناشير تفتيش لفائدة جهات قضائيّة وأمنيّــة مختلفة، من أجل جرائم إدارة عصابات إجراميّة لتهريب المواد المخدّرة والاتجار بها.