جندوبة : جلسة عمل لضمان تزويد السوق وتنشيط المدن في شهر رمضان

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استعرض المشاركون في جلسة العمل المخصصة للاستعداد لشهر رمضان البرامج التي تمّ ضبطها لضمان تزويد السوق المحلية بحاجيات المستهلك ومساعدة الفقراء وتنظيم الأسواق واحكام مراقبتها وتنشيط الحياة الثقافية والدينية.

واكد عدد من ممثلي الهياكل العمومية في تصريحات متطابقة توفّر مخزون غذائي قادر على تغطية حاجيات متساكني الجهة من منتجات الحليب و الخضر و الغلال او المواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء فضلا على وضع برامج خاصة تستهدف العائلات الفقيرة وذلك من خلال توفير مساعدات غذائية وتنظيم مواكب ختان لأبنائهم.

وعلى مستوى الشعائر الدينية والثقافية فقد اعدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية برنامجا يتضمن تنظيم دورات لحفظ القران ومحاضرات دينية وحملة تبرع بالدم فيما أعدت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ومندوبية الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن برامج ترفيهية تجمع بين العروض المسرحية والسنيمائية والغنائية والورشات الفنية على ان تشمل كذلك مبيتات الطلبة ونزلاء السجن المدني بجندوبة ودور كبار السن ورواد دور الثقافة ومركز الادماج الاجتماعي .

بالمقابل دعا بعض المشاركين من ممثلي المجتمع المدني الى ضرورة التدخل لتعديل الأسعار والتصدي لنزيف التهريب الذي يطال القطيع والعمل على تجاوز الاشكال العالق بالانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في عدد من المناطق من بينها معتمدية طبرقة.