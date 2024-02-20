وفاة 8 اشخاص في حادث مروري جد بمنطقة غريب على الطريق الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس

ادى حادث مروري جد عشية اليوم بمنطقة غريب على الطريق الرئيسية الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس الى وفاة 8 اشخاص فيما تم نقل 4 مصابين الى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقبلي حالة واحد منهم خطيرة.وتتمثل صورة الحادث وفق ما اكدته مصادر من الحماية المدنية لوكالة تونس افريقيا للانباء في اصطدام سيارة "لواج" متجهة الى ولاية قابس بشاجنة كبيرة تنقل مواد التنظيف مما ادى الى وفاة 7 من راكبي سيارة "الواج" اضافة الى وفاة شخص مترجل من جنسية افريقية كان يسير بجانب الطريق فيما تم نقل 4 مصابين الى المستشفى الجهوي بقبلي.