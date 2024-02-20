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الجامعة التونسية لكرة القدم: وسام اللطيف ينسحب من سباق الانتخابات

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Publié le Mardi 20 Février 2024 - 18:50 قراءة: 0 د, 49 ث
      
اعلن وسام لطيف المترشح للجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم المقررة يوم 9 مارس القادم, اليوم الثلاثاء عن سحب ترشح قائمته من سباق انتخابات الجامعة.

واوضح لطيف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "قرار سحب الترشح لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم جاء بسبب نقص وثائق تثبت المستوى التعليمي الجامعي لاحد المترشحين في القائمة وعدم التمكن من تقديم ما يفيد بان الشهادات المقدمة من طرف احد المترشحين عن قائمته تعادل شهادة البكالوريا وسنتين تعليم عال بنجاح في الاجال التي حددتها اللجنة المستقلة للانتخابات".
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وكانت الهيئة المستقلة لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم قد اعلنت عقب اجتماعها امس الاثنين عن قبول ترشح قائمة ماهر بن عيسى ومنح قائمة كل من جلال بن تقية ووسام لطيف مهلة بيوم واحد لاستكمال عدد من الوثائق.
يذكر ان الجلسة العامة الخارقة للعادة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم مقررة ليوم 9 مارس القادم.


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