بطولة الرابطة 1 (مجموعة تفادي النزول) : برنامج مباريات الجولة الرابعة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة من منافسات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والاحد 24 و 25 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا:
السبت 24 فيفري 2024
ملعب قفصة
السبت 24 فيفري 2024
ملعب قفصة
قوافل قفصة - النادي البنزرتي
ملعب يحدد لاحقا
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي
الاحد 25 فيفري 2024
ملعب المرسى
مستقبل المرسى - مستقبل سليمان
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين
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