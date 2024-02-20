بطولة الرابطة 1 (مجموعة تفادي النزول) : برنامج مباريات الجولة الرابعة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة من منافسات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والاحد 24 و 25 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا:



السبت 24 فيفري 2024

ملعب قفصة



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قوافل قفصة - النادي البنزرتي



ملعب يحدد لاحقا

الاولمبي الباجي - نجم المتلوي



الاحد 25 فيفري 2024

ملعب المرسى

مستقبل المرسى - مستقبل سليمان



ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين