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بطولة الرابطة 1 (مجموعة تفادي النزول) : برنامج مباريات الجولة الرابعة

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Publié le Mardi 20 Février 2024 - 17:08 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة من منافسات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والاحد 24 و 25 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا:

السبت 24 فيفري 2024
ملعب قفصة
...

قوافل قفصة - النادي البنزرتي

ملعب يحدد لاحقا
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي

الاحد 25 فيفري 2024
ملعب المرسى
مستقبل المرسى - مستقبل سليمان

ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين


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