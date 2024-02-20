سيدي بوزيد: دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في إطار مشروع "فن التعايش المشترك"

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احتضن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية حول موضوع حقوق الإنسان، لفائدة ممثلي عدد من الجمعيات النسائية وذوي الإعاقة والإدارات الجهوية والطلبة، وذلك في إطار مشروع "فن التعايش المشترك" الذي تنفذه منظمة "وسط رؤية".

وبين رئيس مشروع "التعايش المشترك" مسعود عبيدي في تصريح لصحفي "وات" ان هذا المشروع الذي تموله سفارة فرنسا بتونس، كان قد انطلق في جوان 2023 ويتواصل لنهاية شهر ماي القادم، وهو يهدف إلى بعث شبكة للدفاع عن ذوي وذوات الإعاقة ضد جميع مظاهر التمييز.

وأشار الى انه تضمن عدة دورات تدريبية وحلقات نقاش اهتمت بمواضيع تعلقت بظاهرة التمييز وبالتواصل والمناصرة وبحقوق الإنسان بالاضافة الى حملات توعية وتحسيسية، وسيشمل البرنامج مختلف معتمديات الولاية ليختتم ببعث شبكة تتكون من ممثلي المجتمع المدني والإدارات الجهوية وعدد من الحقوقيين، تعني بالدفاع عن ذوي الإعاقة ضد مختلف انواع التمييز.

وتم خلال الدورة، التطرق الى المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.