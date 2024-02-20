الدور التمهيدي لتصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025): برنامج المباريات

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في ما يلي نتائج عملية القرعة الخاصة بمباريات الدور التمهيدي من تصفيات النسخة 35 لكاس امم افريقيا لكرة القدم التي ستحتضنها المغرب عام 2025 والتي تم سحبها اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة:



الصومال - اسواتيني

ساو تومي - جنوب السودان



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التشاد - موريشيوس

جيبوتي - ليبيريا

وستدور مقابلات الذهاب والاياب بين 20 و26 مارس المقبل على ان تترشح اربعة منتخبات الى الدور القادم الذي سيقام في شكل مجموعات بمشاركة 48 منتخبا.