نادي الزمالك يتعاقد مع المحامي التونسي المتخصص في المنازعات الدولية سامي بوصرصار

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قررمجلس ادارة نادي الزمالك المصري التعاقد مع المحامي التونسي المتخصص في المنازعات الدولية سامي بوصرصار كما نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط (اش ا).

ويذكر ان سامي بوصرصار سبق ان شغل خطة كاتب عام للنادي الصفاقسي.

ومن جهة اخرى قرر مجلس ادارة النادي برئاسة حسين لبيب إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة حسب أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي.

كما قرر المجلس اعتماد عقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم .



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ويضم نادي الزمالك في صفوفه اللاعبين التونسيين حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري.