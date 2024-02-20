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الرابطة المحترفة الأولى: النادي الصفاقسي في تربص تحضيري بسوسة

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Publié le Mardi 20 Février 2024 - 14:19 قراءة: 0 د, 18 ث
      
دخل النادي الرياضي الصفاقسي اليوم الثلاثاء في تربص تحضيري بمدينة سوسة إستعدادا لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وسييختتم النادي الرياضي الصفاقسي تربصه باجراء مباراة ودية ودية مع الأمل الرياضي بحمام سوسة يوم السبت المقبل انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال بملعب بوعلي الحوار.
ويستهل أبناء المدرب نبيل الكوكي مشوارهم في مرحلة التتويج بلقاء النادي الافريقي على أرضية ميدانهم.


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