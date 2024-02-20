صفاقس: ملتقى حواري حول مدى تحقيق الأهداف المرسومة من إستغلال الطاقات المتجددة على مستوى وطني

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مثل موضوع التباحث والإجابة عن مدى تحقيق الأهداف المرسومة من إستغلال الطاقات المتجددة، على مستوى وطني، محور ملتقى حواري مع مختصيين في المجال، إنتظم اليوم الثلاثاء، بولاية صفاقس، وذلك ببادرة من المجمع المهني الوطني للطاقات المتجددة التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" .



وأفاد رئيس المجمع المهني الوطني للطاقات المتجددة ب"كوناكت" معز عزيزة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الملتقى، مع أهل المهنة في مجال الطاقات المتجددة، الذي يندرج في اطار إستشارة وطنية شاملة في كل ولايات الجمهورية، يعد المحطة الرابعة التي قام بها المجمع، بعد ولايات تونس وجندوبة والمنستير، من أجل معاضدة مجهودات الدولة في الخطة الإستراتيحية التي رسمتها من أجل تحقيق تغطية بنسبة 35 بالمائة من إحتياجات الطاقات المتجددة والبديلة وخاصة الطاقة الشمسية وذلك في غضون سنة 2030.

وأضاف أنه نظرا الى أن الهدف الذي كان من المؤمل تحقيقه بالنسبة لسنة 2023 "كان بعيدا عن المراد، اعتبارا الى انه لم يتم تحقيق سوى 2،7 بالمائة من الإحتياجات من الطاقات المتجددة والبديلة"، لجأ القطاع الخاص، مستنتدا على التجارب السابقة، الى القيام في إطار الإستشارة الوطنية، بهذه الملتقيات في مختلف ولايات الجمهورية "للتحاور مع المهنيين في مجال الطاقات المتجددة والإستئناس بآرائهم".



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وخلص إلى أن ولاية صفاقس "تعد الأولى وطنيا في مجال إستغلال الطاقات المتجددة"، واضاف انها "تتضمن عديد الكفاءات والكليات التي يتخرج منها اعداد من المهندسين والباحثين في مجال الطاقات المتجددة، مما يسمح لها بأن تكون قاطرة في إستغلال الطاقة الشمسية"، وفق تعبيره.

وردا على سؤال تعلق بالصعوبات والتعقيدات المتعلقة بإنتاج الكهرباء، اكد عزيزة أنه "لا وجود لتعقيدات تذكر على مستوى الجهد المنخفض في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وإنما الأمر يتعلق أكثر بالوعي والضغط على الكلفة وتعاون الإدارة"، واشار الى انه على مستوى الجهد المتوسطي "هناك بطء في الإجراءات، حيث يمكن الحديث، انطلاقا من الإتفاق الأولي مع الحريف أو المستثمر إلى غاية دخول محطة تغطية الاستهلاك الذاتي للمستثمر حيز الإستغلال، عن 12 شهرا أو أكثر، وهو ما يعتبر مكلفا بالنسبة للمستثمر والمجموعة الوطنية"



