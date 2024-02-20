سليانة: دورة تكوينية لفائدة 40 مدرسا ومدرسة من تعليم الكبار لمعتمديات الروحية وكسرى ومكثر وسليانة الشمالية والجنوبية و برقو

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انتظمت، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسليانة، دورة تكوينية لفائدة 40 مدرسا ومدرسة من تعليم الكبار لمعتمديات الروحية وكسرى ومكثر وسليانة الشمالية والجنوبية وبرقو، حول الوثيقة المنهجية للسداسي الثاني (دليل لفائدة المدرسين).



وبين المنسق الجهوي لتعليم الكبار بولاية سليانة الشريف السليتي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الجهة تضم 52 مركزا لتعليم الكبار، موزعين على كافة المعتمديات يؤمنون دروس مختلفة بمعدل 18 ساعة في الأسبوع (لغات وحرف وفنون التزويق والخياطة) لمختلف الشرائح العمرية، بما في ذلك المنقطعين عن التعليم.





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وأشار الى أن أبرز الإشكاليات التي تعيق عمل مدرسي تعليم الكبار، غياب مراكز بمعتمديتي بورويس ومكثر، مما جعلهم يلتجؤون الى عدد من المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية، وهو ما يعطل استقطاب مختلف الشرائح العمرية.

و أكد السليتي أهمية برنامج تعليم الكبار، وبين ان عدد المرسمين خلال السنة الدراسية الجارية بالجهة بلغ حوالي 1300 دارس ودارسة، ووثمن بالمناسبة مجهودات القائمين على مراكز تعليم الكبار رغم محدودية الامكانيات .