الدورة الثالثة للصالون المغاربي للأمن السيبراني والحوسبة السحابية يومي 20 و21 فيفري 2024 بتونس

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تنتظم الدورة الثالثة للصالون المغاربي للأمن السيبراني والحوسبة السحابية، يومي 20 و21 فيفري 2024، بمدينة الثقافة بتونس، تحت شعار "توسيع حدود الأمن الرقمي والحوسبة السحابية لتقديم تجربة أغنى".



وسيستقطب الصالون المغاربي أكثر من 50 عارضا و 70 متدخلا في ما يزيد عن 36 ورشة عمل و 3 موائد مستديرة و 8 عروض تقنية، فضلًا عن محاضرة رئيسية يقدمها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للأكاديمية الليبية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





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ويعتبر الصالون المغاربي للأمن السيبراني والحوسبة السحابية، منصة هامة للتواصل بين جميع المتدخلين في القطاع، مما يسمح للمحترفين من مختلف البلدان بتبادل الأفكار والتجارب القيمة.



يذكر أن تونس قد احتضنت الدورة الثانية للصالون المغاربي للأمن السيبراني والحوسبة السحابية يومي 16 و17 ماي 2023، بمشاركة 50 عارضا وعدد هام من الخبراء في المجال. وشاركت عمادة المهندسين التونسيين ممثلة في مكتب القطاع الخاص في هذا الحدث.