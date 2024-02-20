وزير الصحة يشدد على ضرورة إرساء حوكمة ناجعة وفاعلة للموارد والهياكل في قطاع الصحة

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شدد وزير الصحة، علي المرابط، أمس الاثنين على ضرورة إرساء حوكمة ناجعة وفاعلة للموارد والهياكل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصحي، وذلك خلال جلسة عمل مع فريق من الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة المكلف بإنجاز وتقييم أعمال نظام الرقابة الداخلية للميزانية بمهمة الصحة بحضور الإطارات المختصة بوزارة الصحة حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.





ودعا علي المرابط خلال هذه الجلسة، الى صياغة تصور جديد لحوكمة ناجعة تستجيب الى خصوصية العمل في القطاع الصحي، مثمنا دور الفرق الرقابية في تقييم ومساندة إطارات التصرف من أجل إرساء حوكمة أفضل للموارد والهياكل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ لها.



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وخصصت هذه الجلسة لتناول مهمة التقييم المتعلقة بالخصوص بنجاعة وفاعلية البيئة الرقابية الداخلية بالوزارة و تقييم نجاعة أعمال الرقابة الداخلية على مسار الشراءات العمومية المنجزة وتقييم جودة الرقابة الداخلية للميزانية.

